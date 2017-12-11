Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»

Новости мира. Следом за участниками плей-офф Лиги чемпионов свою февральскую судьбу узнали и команды, которые выступят в 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лондонский «Арсенал» (ставший первым в группе H, где выступал и наш БАТЭ) сразится со шведским «Эстерсундом», «Црвена Звезда» сыграет с московским ЦСКА. Итальянский «Милан» отправится в Болгарию к «Лудогорцу», дортмундская «Боруссия» попробует сломить сопротивление «Аталанты», Копенгаген встретится с мадридским «Атлетико», а «Сэлтик» – с питерским «Зенитом».