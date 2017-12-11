Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Новости мира. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка одной восьмой финала Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интригующе выглядит и противостояние «Челси» – «Барселона». Также за выход в одну четвертую поспорят между собой «Ювентус» и «Тоттенхэм», «Базель» и «Манчестер Сити», «Порту» и «Ливерпуль», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», донецкий «Шахтер» и «Рома», «Бавария» и «Бешикташ». Матчи пройдут в конце февраля – начале марта 2018 года.