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Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

11 декабря 2017 19:47
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Новости мира. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка одной восьмой финала Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА-1

Самую сочную и абсолютно непредсказуемую пару сформировали мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

Определились пары 1/8 Лиги чемпионов УЕФА-4

Интригующе выглядит и противостояние «Челси» – «Барселона». Также за выход в одну четвертую поспорят между собой «Ювентус» и «Тоттенхэм», «Базель» и «Манчестер Сити», «Порту» и «Ливерпуль», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед», донецкий «Шахтер» и «Рома», «Бавария» и «Бешикташ». Матчи пройдут в конце февраля – начале марта 2018 года.

# Футбол # Фотофакт

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