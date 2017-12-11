«Красиво это выглядит, а дальше начинаются тренировки»: интервью юных фигуристов Эмилии Колегановой и Владислава Полховского

В программе «Большой завтрак» Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – мастера спорта, члены национальной сборной по фигурному катанию, чемпионы Республики Беларусь среди юниоров. Ирина Ромбальская, ведущая:

Чья была идея привести вас в этот вид спорта? Эмилия Колеганова, фигуристка:

Конечно, родителей. В 4 года. Пришли на соревнования, и мама спросила: «Хочешь также кататься, как девочка?». Конечно, сказала «хочу», потому что красивое платье, красивые прически, красиво эстетически это выглядит. А дальше начинаются тренировки, тренер кричит. Никому не нравится это в 4 года. Но, все равно, потом начинаются первые старты, спортивная атмосфера, и это втягивает потихоньку.

Владислав Полховский, фигурист:

Мне было 5 лет, и я не решал свою судьбу. Хотел только футбол, хоккей, но мама привела меня на фигурное катание.

Ирина Ромбальская:

Что самое сложное в выполнении элементов программы фигурного катания?

Эмилия Колеганова:

Каждый год по-разному. Бывают сложные поддержки. Я, например, высоты боялась. У нас была поддержка, в которой я должна была ногой и лезвием ему на бедро встать и вытянуться. Честно, истерика была…

Владислав Полховский:

Она плакала часто. Хотя, поддержки очень сложные мы делаем постоянно: и наверху я ее вращаю, бывает.

Ирина Ромбальская:

Из чего состоит жизнь юного профессионального фигуриста?