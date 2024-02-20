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Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу

20 февраля 2024 13:51
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Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает коллекционировать победы на чемпионате мира. 20 февраля наши парни обыграли дружину Колумбии – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хет-трик оформил Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко.

Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу-1

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Сегодня мы выходили и играли как всегда. Просто в некоторых моментах договорились играть аккуратно. Потому что все-таки в плей-офф вышли досрочно. Поэтому было важно сыграть спокойно, без агрессии и карточек. Все получилось, выиграли за счет опыта. Каждый матч на чемпионате очень важен, потому что это опыт для нашей страны. Всех с победой!

Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу-4

Таким образом, подопечные Николаса Альварадо завершают выступление на групповом этапе, имея в активе три виктории. Причем они выходят в плей-офф с первого места в группе С. Соответственно получат более слабого оппонента из квартета D в стадии на выбывание. Это могут быть команды Бразилии, Португалии или Омана.

# Спортивные соревнования # Игорь Бриштель

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