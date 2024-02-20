Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Сегодня мы выходили и играли как всегда. Просто в некоторых моментах договорились играть аккуратно. Потому что все-таки в плей-офф вышли досрочно. Поэтому было важно сыграть спокойно, без агрессии и карточек. Все получилось, выиграли за счет опыта. Каждый матч на чемпионате очень важен, потому что это опыт для нашей страны. Всех с победой!