Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает коллекционировать победы на чемпионате мира. 20 февраля наши парни обыграли дружину Колумбии – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хет-трик оформил Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко.
Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает коллекционировать победы на чемпионате мира. 20 февраля наши парни обыграли дружину Колумбии – 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хет-трик оформил Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко.
Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Сегодня мы выходили и играли как всегда. Просто в некоторых моментах договорились играть аккуратно. Потому что все-таки в плей-офф вышли досрочно. Поэтому было важно сыграть спокойно, без агрессии и карточек. Все получилось, выиграли за счет опыта. Каждый матч на чемпионате очень важен, потому что это опыт для нашей страны. Всех с победой!
Таким образом, подопечные Николаса Альварадо завершают выступление на групповом этапе, имея в активе три виктории. Причем они выходят в плей-офф с первого места в группе С. Соответственно получат более слабого оппонента из квартета D в стадии на выбывание. Это могут быть команды Бразилии, Португалии или Омана.