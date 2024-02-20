Арина Соболенко покидает турнир в Дубае

Долгий перерыв после триумфального выступления на Открытом чемпионате Австралии явно не пошел на пользу Соболенко. Сегодня на корте была лишь тень той теннисистки, которая еще чуть меньше месяца назад брала свой второй мэйджор в карьере. Если в первом и втором сетах еще была борьба, то в третьей партии Арина полностью капитулировала. Итог – 7:6, 3:6, 0:6. Следующий турнир в расписании второй ракетки мира – американский «Индиан-Уэллс», который стартует 6 марта.

На турнире в Дубае в одиночном разряде белорусских спортсменов больше не осталось. Виктория Азаренко сегодня также завершила борьбу, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана.