Женский баскетбольный клуб «Олимпия» (Гродно) – обладатель Кубка Беларуси-2014

Новости Беларуси. Первый трофей внутреннего баскетбольного сезона разыгран. В этот уик-энд обладателя Кубка страны определили женские команды. Розыгрыш, правда, получился немного куцым. Вне игры оказался один из главных претендентов на трофей – столичный «Горизонт». Клуб заявил на турнир вторую дружину, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале ожидаемо сошлись «Цмокі» и гродненская «Олимпия». Предматчевые расклады уверенно называли фаворитом столичный клуб, да и сам главком гродненок Александр Шинковяк после полуфинальной стадии отмечал, что его подопечные уступают по силе «драконшам».

Однако рулевой «Олимпии», как оказалось, лукавил. Гости зала на Уральской не просто дали бой соперницам, но и праздновали итоговую победу – 66:62. И «Олимпия» – обладатель Кубка страны по баскетболу.