Боксер, которого нокаутировал Микки Рурк в Москве, оказался бездомным?

Новости России. 62-летний голливудский актер Микки Рурк, в прошлом – профессиональный боксер, одержал победу над своим соотечественником Эллиотом Сеймуром, который вдвое его моложе. Бой проходил в минувшую пятницу в Москве.

29-летний Эллиот Сеймур, по информации британских СМИ, испытывает серьезные финансовые трудности и уже 18 месяцев живет на улице.

Боксерская карьера американца не сложилась, он пребывал в отчаянии и поэтому согласился на поединок с 62-летним актером ради денег. По словам источника Daily Mail, Сеймуру заплатили за то, чтобы он проиграл бой.

Источник, близкий к семье Сеймура, сообщил изданию Daily Mail:

Заголовки твердят, что Рурк победил соперника, который вдвое моложе. Но они не рассказывают реальной истории, которая заключается в том, что Эллиот бездомный, он в отчаянии, и, вероятно, он вернется на улицу после возвращения. Они хотели, чтобы он «лег» в четвертом раунде, но получилось раньше.

Эллиот Сеймур заявил, что организаторы боя обещали ему 15 тысяч долларов, но заплатили 10, по крайней мере, пока.

Эллиот Сеймур, в интервью TMZ:

Мне заплатили только 10 тысяч, но должны еще 5… Люди могут говорить все, что хотят (о договорном характере боя). Они не имеют ни малейшего представления о том, что чувствуешь, когда получаешь удар.

Рурк вышел на ринг в Москве после 20-летнего перерыва.

Актер занимался боксом с 12 лет, когда жил с матерью и отчимом в бедном пригороде Майами. Больших высот в спортивной карьере Рурк не достиг.

Возвращаться в бокс надолго Микки Рурк не собирается. Он хочет провести в России еще четыре или пять боев и на этом обещает остановиться.