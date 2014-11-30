Какой вид спорта примет какая из площадок Минска во время Европейского юношеского олимпийского фестиваля? Экскурсия от СТВ

Новости Беларуси. Беларусь вновь живет в предвкушении большого спортивного праздника. Республика начинает пятилетний марафон подготовки к крупнейшему форуму. В 2019 наша страна принимает Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Решение об этом принято накануне в Баку. Пока в программе заявлены состязания по 9 видам спорта, однако организаторы намерены включить и 10 – греблю. Об этом на неделе заявили в Национальном олимпийском комитете.

Состязания пройдут на крупнейших спортивных объектах – практически все они, за исключением минского стадиона «Динамо», готовы принять спортсменов хоть завтра. Главную же легкоатлетическую арену обещают реконструировать за три года. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прошлась по местам будущей олимпийской славы.

Ольга Макей, СТВ:

До Европейского юношеского олимпийского фестиваля еще 5 лет, а белорусские спортивные объекты готовы принять эти соревнования хоть сегодня. Наверняка, и этот факт помог Минску из кандидата превратиться в европейскую столицу юношеских игр. Из 9 площадок (а именно столько заявлено видов спорта) модернизировать предстоит лишь стадион «Динамо». Но обо всем по порядку.

«Минск-Арена» — баскетбол

Ольга Макей, СТВ:

Комплексу «Минск-Арена» уже не привыкать к соревнованиям топ-уровня. Только на этой площадке проходили ЧМ по хоккею и по фигурному катанию среди юниоров. А вот во время юношеского олимпийского фестиваля ледовая площадка превратится в баскетбольную. Выглядеть арена будет примерно так же, как сейчас. Здесь на паркете под овации 15 тысяч зрителей за место на пьедестале поборются юные мастера мяча.

Под паркетом — специальное покрытие, которое сохраняет температуру. Поэтому даже накал страстей не растопит лед «Минск-Арены». Впрочем, главное, чтобы было за кого болеть. Тренер делится: родители все чаще ведут детей в баскетбольные школы — в этом году даже своеобразный всплеск. Но, переступая порог «школьного возраста», многие перспективные спортсмены со спортом предпочитают расстаться.

Егор Мещеряков, заместитель председателя белорусской федерации баскетбола:

Юношеский фестиваль спорта важен в том смысле, что ребята на международном уровне могу увидеть себя. Нужно грамотно его использовать тоже. На это дело можно не одну сборную молодежную наиграть. Поэтому дело очень нужное. Когда дело в твоей стране происходит, я думаю, что зрители, которые придут, поймут, как их дети могут выступать в будущем.

Велотрек — велоспорт и дзюдо

Ольга Макей, СТВ:

Во время соревнований задействуют и чашу велотрека. Сейчас здесь расположились бадминтонные корты, но во время Европейского юношеского олимпийского фестиваля здесь застелют татами и соревноваться будут дзюдоисты.

Соревнования по велоспорту пройдут в двух дисциплинах: гонка на время и шоссейная гонка - для нее выбрана трасса Минск-Заславль. Там самый подходящий рельеф, а сама трасса хорошо знакомо нашим велосипедистам.

Шаракова Татьяна, чемпионка мира по велотреку 2011 года:

Это грандиозное событие как для всех, так и для нашей страны. Во-вторых, у нас есть для этого все, все сооружения. Мини-олимпиада каждому молодому спортсмену будет большим уроком. Я думаю, что все будут готовиться с нетерпением. И я надеюсь, что у нас будут медали и достойные выступления.

Дворец спорта — спортивная гимнастика

Ольга Макей, СТВ:

Минский дворец спорта построили 48 лет назад. За это время он принимал и чемпионаты мира по борьбе и по хоккею среди юниоров, чемпионаты Европы по спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и боксу. Во время Европейского юношеского олимпийского фестиваля здесь за место на пьедестале поборются спортивные гимнасты. Естественно, зал будет выглядеть совсем по-другому. Здесь установят все необходимые снаряды для опорного прыжка, кольца, брусья, расстелют спортивный ковер. Следить за соревнованиями смогут больше 3 тысяч зрителей.

Футбольный манеж — гандбол

Ольга Макей, СТВ:

Почти столько же гостей разместят и трибуны футбольного манежа. Пока здесь газон и тренируются футболисты. Но в 2019 эту площадку трансформируют в гандбольную. Кстати, сейчас идет строительство еще двух объектов — гандбольного центра СКА и спорткомплекса «Сокол». Там, вероятно, пройдут финалы соревнований по гандболу.

«Чижовка-Арена» — волейбол

Ольга Макей, СТВ:

А вот волейболисты во время Европейского юношеского олимпийского фестиваля сыграют на «Чижовка-Арене». Правда, не на основной площадке, а здесь - в универсальном зале для игровых видов спорта. Эту площадку трансформируют под в волейбольную. А следить за накалом страстей сможет тысяча зрителей.

Университет физкультуры — плавание

Ольга Макей, СТВ:

Для соревнований по плаванию предлагают сразу два объекта. Дворец водного спорта и новый бассейн в институте физической культуры, в котором мы сейчас и находимся. Здесь 10 дорожек по 50 метров, есть и бассейн для прыжков в воду глубиной 6 метров. Сейчас мы попробуем преодолеть олимпийскую дистанцию длинной 50 метров.

Андрей Жигар, старший преподаватель кафедры плавания БГУФК:

Вы проплыли за минуту. Для вас - очень хорошо, но юные олимпийцы плывут гораздо быстрее, в районе 22-23 секунды!

Городской центр тенниса — теннис

Ольга Макей, СТВ:

Соревнования по теннису будут проходить на кортах городского центра — они лучшие в стране. Только олимпийский юношеский фестиваль будет проходить летом, поэтому дети будут играть на улице. А пока зима, они играют в закрытом помещении. Кстати, моей напарнице 12 лет. Вероятно именно она и будет выступать на фестивале. В нем могут принимать участие дети от 14 до 18 лет.

Дмитрий Клименко, тренер Городского центра олимпийского резерва по теннису:

(Есть ли сегодня юные Мирные и Азаренки? Будет кому побороться за медали?) Надеюсь, что есть. Впереди 4 года, 5 лет работы. Девчонки, которые с вами играли, это наши сборницы до 12 лет. Надеемся, что через 4-5 лет они составят конкуренцию лучшим юниорам.

Минский стадион «Динамо» — легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия

Ольга Макей, СТВ:

Минский стадион Динамо — единственный объект, которую еще предстоит модернизация. Ведь в этом году арене — 80 лет! В 2019 во время Европейского юношеского олимпийского фестиваля здесь пройдут соревнования по легкой атлетике. Специалисты обещают, что пробежать по обновленным дорожкам можно будет уже в конце 2017 года.

За ближайшие 5 лет организаторам предстоит продумать и то, каким будет шоу церемоний открытия и закрытия. Они пройдут на этом стадионе. Кстати юношеские игры вновь привезут в Минск олимпийский огонь. Во время Олимпиады-80 он горел из этой чаши. Ее, естественно, тоже модернизируют.

В создании эмблемы и талисмана соревнований сможет участвовать каждый белорус. Скоро объявят конкурс.

На формирование оргкомитета — полгода. Дальше спортивным функционерам предстоит определиться, чем удивлять искушенных болельщиков. Впрочем, этот год показал: соревнования топ-уровня в Беларуси принимать умеют. А Европейский юношеский олимпийский фестиваль — не только имиждевый форум, принимать который по силам далеко не каждой стране, но и очередной импульс для развития детского спорта.