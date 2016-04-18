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Женская теннисная сборная Беларуси, пробившаяся в Мировую группу, вернулась в Минск

18 апреля 2016 17:59
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Новости Беларуси. Впервые в Мировой группе. Теннисная сборная Беларуси на выходных добилась исторической победы в матче плей-офф мировой группы Кубка Федераций над соперницами из России. И впервые попала в число восьми сильнейших команд планеты.

А 18 апреля усталых, но довольных, наших теннисисток и тренерский штаб команды встречали в Национальном аэропорту журналисты и болельщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Раз Вика приехала, она человек слова. Конечно, команда сразу почувствовала. Она помогла команде очень здорово, потому что этот дух, настрой. Она заряжает всех. Чувства внутри. Радость, удовлетворение.

Арина Соболенко, член женской сборной Беларуси по теннису:
Мы победили, это здорово. И девчонки вообще молодцы, они отыграли здорово. И поддерживать их на скамейке запасных тоже было очень интересно. Были драйв, эмоции.

В матче плей-офф мировой группы в Москве белоруски одержали верх над хозяйками кортов. После субботы, первого дня противостояния, счет был равным. Александра Саснович уступила Дарье Касаткиной. А Виктория Азаренко не оставила шансов Маргарите Гаспарян.

Все решили дуэли, которые состоялись в воскресенье. Сперва Виктория Азаренко в трехсетовом поединке переиграла первый номер российской команды Дарью Касаткину. Затем на корт вышли Александра Саснович и Маргарита Гаспарян. Эта баталия также растянулась на три сета, но, к счастью, последнее слово в ней осталось за белорусской теннисисткой. Парный поединок выиграли наши соперницы, но он уже ничего не решал: белоруски сильнее.

Для сборной России поражение от наших соотечественниц стало настоящим ударом. Последний раз они покидали элиту мирового женского тенниса в далеком 1998 году.

С блестящей победой в матче плей-офф мировой группы Кубка Федераций и выходом в мировую группу белорусских теннисисток поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Теннис # Арина Соболенко # Эдуард Дубров

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