«Огромное спасибо за эту победу»: Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с выходом в Мировую группу Кубка Федерации

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки обыграли Россию и впервые вышли в Мировую группу Кубка Федерации. Матч состоялся накануне на корте Малой спортивной арены «Лужники» в Москве. Итоговый счет — 3:2 в пользу Беларуси. С победой женскую национальную команду поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский женский теннис по праву заслужил свое место в Мировой группе Кубка Федерации, и сегодня вы добыли эту историческую победу в тяжелейшем противостоянии с российскими теннисистками в Москве. Вся страна с замиранием сердца следила за упорными поединками, в которых вы продемонстрировали высочайшую выдержку и волю к победе. Огромное спасибо вам за эту победу!

Президент выразил уверенность, что белорусские теннисистки смогут закрепиться на завоеванных позициях и подарить в будущем много положительных эмоций и незабываемых переживаний за Беларусь на крупнейших теннисных турнирах.