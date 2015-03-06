Женская сборная Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту в программе «УТРО» на СТВ

Что могло «подтолкнуть» девушку пойти в парашютный спорт?

Дарья Шестакович, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира по парашютному спорту среди юниоров:

У меня династия парашютистов. Я выросла в этом спорте. С детства смотрела на родителей и заинтересовалась.

Юлия Фёдорова, абсолютная чемпионка Республики Беларусь, многократный призёр чемпионатов мира по парашютному спорту в составе команды:

У меня всё начиналось с мечты. После того, как я впервые увидела парашютистов в небе, мне тоже жутко захотелось испытать это ощущение свободного полёта, этот прыжок в бездну с парашютом за спиной. Свой первый прыжок я сделала в 16 лет. У нас в Беларуси разрешено прыгать только с 16 лет. Когда я висела под куполом парашюта, это было настолько здорово, что мне хотелось петь, - и я пела. Я смотрела себе под ноги, видела землю и думала: «Как же прекрасно!» Приземлившись, я подумала: «Всё-таки я это сделала!» Я чувствовала себя героем. Чувствовала, что совершила поступок. И для себя в тот момент решила, что мой первый прыжок не станет для меня последним, потому что небо – это заразно.

Виктория Солдатова, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионата мира и Европы по парашютному спорту:

Я начала заниматься с 14 лет. У меня мама парашютистка. Папа парашютист – мастер спорта.

Юлия, как тебе удается совмещать спорт и воспитывать двоих детей?

Юлия Фёдорова, абсолютная чемпионка Республики Беларусь, многократный призёр чемпионатов мира по парашютному спорту в составе команды:

Мне нелегко совмещать прыжки с парашютом со статусом жены и матери. Но семья меня всячески поддерживает. Помогает своей заботой и любовью - поддержкой они придают мне силы. Только благодаря своей семье и маме я добилась таких успехов.

Что самое сложное в парашютном спорте? Какая дисциплина требует максимальной отдачи?

Юлия Фёдорова, абсолютная чемпионка Республики Беларусь, многократный призёр чемпионатов мира по парашютному спорту в составе команды:

Все дисциплины по-своему сложны. Наверное, самое тяжелое – это справиться с волнением на соревнованиях и максимально показать то, на что ты готов. Потому что на тренировках мы все показываем хорошие результаты.