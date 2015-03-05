Новости Беларуси. Золотые медали и звание чемпионов Республики Беларусь по кикбоксингу среди юниоров завоевали борцы клуба «Светогоръ» из Червеня на открытом первенстве страны. Несмотря на сильную конкуренцию, Михаил Петровский и Вадим Неборский достойно обошли соперников из разных городов Беларуси в полуфинальных и финальных боях. И тем самым подтвердили свои прежние титулы. Михаил Петровский, действующий чемпион мира по муай тай, соревнования проходили в 2014 году в Малайзии, а Вадим Неборский — чемпион Беларуси. Между тем на этом останавливаться ребята не собираются. Их главная мечта — стать многократным чемпионом мира среди профессионалов.

Сегодня бойцы «Светогора» готовятся представить страну на Кубке мира, который пройдет в мае в Венгрии. Червенский клуб существует третий год. За это время здесь воспитали двух чемпионов мира среди юниоров, 8 призеров и победителей республиканских соревнований. Такой успех, по мнению спортсменов и их тренеров, возможен благодаря ежедневным тренировкам и силе воли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.