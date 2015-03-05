Чемпионат мира по биатлону в финском Контиолахти стартует 5 марта со смешанной эстафеты

Новости Финляндии. 5 марта в финском Контиолахти стартует чемпионат мира по биатлону.

Белорусские болельщики особые надежды связывают с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, которая в общем зачете Кубка мира опережает свою ближайшую соперницу Кайсу Мякяряйнен на 10 очков.

Между ними развернется борьба за Большой хрустальный глобус.

5 марта в смешанной эстафете, которая начнется в 19.15, сборная Беларуси выступит под восьмым номером. Всего в старт-листе первой гонки мирового форума значатся 26 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.