Женская сборная Беларуси по теннису вышла в плей-офф первой Евро-Африканской группы Кубка Федераций

Новости Венгрии. Женская сборная Беларуси по теннису обеспечила себе место в плей-оф первой Евро-Африканской группы Кубка Федераций. Вслед за командой Грузии наши девушки оставили не у дел болгарок – 3:0.

Сперва Ольга Говорцова расправилась в двух сетах с Элицей Костовой – 6:2, 6:3. Затем состоялось долгожданное появление на корте Виктории Азаренко, которая в очень непростой борьбе все же вырвала победу у Цветаны Пиронковой – 6:3, 2:6, 7:5.

Эффектную точку поставила парная игра, в которой Александра Саснович и Вера Лапко без особого труда одолели Дию Евтимову и Викторию Томову – 7:5, 6:1.

6 февраля белорусок ожидает ничего не решающий матч против сборной Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».