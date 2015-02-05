Капитан ХК «Неман» Андрей Коршунов – о хоккее, тренере, детях, жене и рыбалке

Герой января, по версии программы «Горячий лед» на СТВ, – капитан «Немана» Андрей Коршунов. В минувшем месяце он стал одним из главных творцов знакового успеха гродненского клуба в Континентальном кубке. Коршунов, признанный лучшим игроком обороны в Суперфинале, стал к тому же лучшим бомбардиром.

У него все, как у самого настоящего ледового рыцаря: капитанская нашивка, отсутствие переднего зуба и, конечно, огромная армия фанатов.

Болельщики:

Коршунов – это защитник.

Это супер игрок. Дочку отдам замуж за хоккеиста.

21-й номер.

Ведет за собой команду, играет прекрасно. Пока замены нет. Прекрасно, пускай играет, дай Бог здоровья.

Коршунов – капитан.

Играет капитан, молодежь подстегивает.

Капитан. И в жизни, и на льду.

Он всегда хотел играть за родной «Неман». Мечта детства осуществилась.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Я сам воспитанник гродненского хоккея. Приходил на хоккей, смотрел на команду «Неман». Для меня это была мечта.

От много будет зависеть: какие будут предложения, что буду рассматривать. До конца сезона точно буду.

Защитник хоккейного клуба «Неман» в следующем сезоне представит страну на международной арене в Лиге чемпионов. В Суперфинале Континентального кубка Коршунов, защитник по амплуа, был признан самым результативным игроком турнира.

Такой вот уникальный «универсальный боец».

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Защитник может забивать. Не то, что я один забивал. Наверное, все звено играет на одного человека, который в нужный момент бросает.

О руководстве говорит мало, но конкретно и внушительно.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Он Спиридонов. Нечего его сравнивать.

Спиридонов – звучит гордо.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Изменилась, наверное, все-таки дисциплина. У нас стало все более ответственно, все больше заряжены, больше требований. Наверное, когда был Ципрус, был более европейский хоккей. Были все расслаблены. Пришел Василий Петрович, мы стали по-другому работать, больше дисциплины, больше ответственности.

Это и понятно, ведь настоящий хоккеист должен сделать то же , что и настоящий мужчина.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Посадить дерево, построить дом и родить ребенка. Что осталось мне? Ребенок.

Приятно, когда в городе у тебя много детей.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Для меня это очень приятно, особенно когда дети подходят. Дети – это святое.

Вот такая она – звездная жизнь. Хотя герой Гродно мог поменять славу только на золотую рыбку.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Карп, 16 кг. Это было в том сезоне. Рыбалка – это мое хобби.

Ведь удовольствие можно получить только от настоящего улова, а не от политических дискуссий.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Пока в другую сторону даже не думаю. Если уже выбрал хоккей, со временем понимаешь, что без этого адреналина жить не можешь.

Андрей довольствуется малым: пара коньков вместо брендовой обуви, нескольких флаконов шампуня и рыбный обед. Но именно о таких мужчинах мечтают истинные леди. Но шанс есть только у одной.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Жена есть. Поклонницы уже, наверное, не нужны. Самая лучшая, самый лучший человек в моей жизни.

Коршунов кормит свою возлюбленную сладостями.

Андрей Коршунов, капитан ХК «Неман»:

Из Германии привез большие шоколадки, жена «Милку» любит.

Секрет побед Андрея Корушнова прост – любимая жена. Кто, как не женщина может вдохновить мужчину на великие дела.