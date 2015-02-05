В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам

Новости Беларуси. В эти дни в Минске проходит первенство страны по шахматам. В нем принимают участие более 50 игроков в возрасте до 18 лет, представляющие все регионы Беларуси. Они ведут борьбу за путевки на чемпионаты мира и Европы.

Победители отправятся в октябре на мировой форум в Грецию, а серебряные призеры поедут на личный континентальный турнир в Хорватию месяцем ранее.

После третьего тура в классических шахматах у мальчиков определились три лидера: Филипец, Никитенко и Шапкин. У девушек также три претендентки на «золото»: Молотилова, Мицкевич и Федосенко. Победители определятся 10 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Семен Мерибанов, старший тренер РЦОП по шахматам:

Век более компьютерный, наверное, уровень подготовки более современный. Нынешнему поколению еще есть чему поучиться у прошлого поколения. Практически каждый год есть медали на первенствах мира и Европы как по классическим, так и по быстрым шахматам. Больше шансов, когда чуть помладше дети.