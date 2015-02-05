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За путевку на Евро-2017 молодежная сборная Беларуси по футболу сразится с Голландией, Словакией, Турцией и Кипром

05 февраля 2015 18:21
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Новости Беларуси. Белорусская футбольная «молодежка», не так давно вернувшаяся с Кубка Содружества с бронзовыми наградами, готовится к новым вызовам.

5 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2017. Наши земляки угодили в группу восемь, где их оппонентами станут сверстники из Голландии, Словакии, Турции и Кипра.

Свой дебютный поединок подопечные Игоря Ковалевича проведут 6 сентября дома против словаков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Путевки в Польшу, которая примет финальный турнир молодежного Евро, получат все победители групп, а также четыре дружины, занявшие вторые места и преодолевшие сито стыковых матчей.

# Футбол Беларуси

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