За путевку на Евро-2017 молодежная сборная Беларуси по футболу сразится с Голландией, Словакией, Турцией и Кипром

Новости Беларуси. Белорусская футбольная «молодежка», не так давно вернувшаяся с Кубка Содружества с бронзовыми наградами, готовится к новым вызовам.

5 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2017. Наши земляки угодили в группу восемь, где их оппонентами станут сверстники из Голландии, Словакии, Турции и Кипра.

Свой дебютный поединок подопечные Игоря Ковалевича проведут 6 сентября дома против словаков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».