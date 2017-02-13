Женская сборная Беларуси по теннису – в полуфинале Кубка Федерации: история победы над Голландией

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по теннису обыграла соперниц из Голландии и вышла в полуфинал мировой группы Кубка Федераций. Это стало возможным благодаря одиночным победам Александры Саснович и Арины Соболенко.

По итогам субботы счет в матчевой дуэли белорусок и голландок был равным – 1:1. В стартовой игре воскресенья ракетки скрестили Александра Саснович и Кики Бертэнс. Девушка из страны тюльпанов, хотя и располагается в мировом рейтинге на 100 с лишним позиций выше Александры, довольно легко отдала хозяйке корта два сета, – 3:6, 4:6.

Следом на авансцену «Чижовка-Арены» вышли Арина Соболенко и Михаэлла Крайчек. Здесь для определения победительницы также хватило двух партий, хотя белоруска заставила публику понервничать. Первый сет она взяла только на тай-брейке, а во втором вела со счётом 4:1, но позволила оппонентке себя догнать. К счастью, в решающих геймах фортуна вернулась на сторону Арины. 6:4 – и Беларусь в полуфинале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:

У меня было очень много эмоций. На самом деле матч оказался очень напряженный. Мы обе показали хороший теннис. Но я сегодня была сильнее. С тренерами обсудила, как играть в Бертенс. Посмотрели вчерашнюю игру. И, в принципе, в голове у меня была тактика против нее. И у меня получилось сегодня сделать то, что мы задумали. Была такая энергетика, что (в теннисе так бывает) мяч просто лопнул. По правилам игры ты должен переиграть этот розыгрыш.

Арина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Подбодрило меня, что Саша выиграла, я завелась еще больше. Я вышла на корт и просто сказала себе, что должна выиграть, принести очко команде. Просто вышла и старалась показать свой лучший теннис. Немного, конечно, не получалось, но сделала все, что могла сегодня.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:

Девочки оказались очень дисциплинированны. Как и Саши Саснович очень агрессивно четко сыграла, так и Арина Соболенко, которая была настолько эмоционально заряжена, что надо было гасить это огнетушителем. Но она справилась и все-таки довела. Сегодня я этих девчонок, одиночниц, которые играли, увидел уже совсем другими. Они могут играть гораздо выше и лучше.