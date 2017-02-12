Спортивный подвиг и феноменальное возвращение: победы Домрачевой и Соболенко 12 февраля

Новости Беларуси. Сильные духом белорусские женщины днем 12 февраля стали главными ньюсмейкерами. Во-первых, наша Даша Домрачева снова в строю и буквально несколько часов назад взошла на пьедестал Чемпионата мира по биатлону в австрийском городке Хохфильцен, где завоевала серебро в гонке преследования.

Не будем забывать, что Даша – молодая мама – всего 134 дня назад на свет появилась ее дочка Ксюша, которая сегодня болела за самую знаменитую и самую любимую в мире спортивную маму. Переживал и поддерживал, конечно, папа-Бьорндален, который тоже сегодня на пьедестале, на третьем месте. Такой вот семейный сплав серебра и бронзы.

Болела, конечно, за нашу Дашу и вся Беларусь, от мала до велика. С прекрасным выступлением и спортивным триумфом Дарью Домрачеву поздравил Президент Александр Лукашенко.

Нешуточные страсти 12 февраля разгорелись и на «Чижовка-арене». И здесь снова белорусские девушки сначала заставили всех поволноваться, а затем – вздохнуть с облегчением.

Наши теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Нидерландами

и обеспечили выход в полуфинал мировой группы. За красивой и очень напряженной игрой на трибунах болел и глава государства, а перед матчем поддержал белорусских теннисисток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это кадры триумфального возвращения нашей легенды биатлона в большой спорт за считанные минуты облетели весь мир. Мама четырехмесячной малышки, Дарья Домрачева вновь на пьедестале.

Серебряная медаль в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцине.

Для трехкратной олимпийской чемпионки эта медаль стала первой после почти двухгодичного перерыва. Буквально в октябре Дарья родила дочку. Наталья Александровна – тот самый врач, который принимала роды у Домрачевой. Она как никто другой знает: силы духа и желания быть первой нашей Даше не занимать.

Наталья Одинцова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 6 городской клинической больницы Минска:

Очень целеустремленная, мужественная, доброжелательная, позитивная и в то же время – очень скромная. Вот такая наша Дашка. Думаю, благодаря этим качествам она и завоевала сердца миллионов болельщиков в нашей стране и далеко за ее пределами.

Это первое фото с новорожденной Ксенией. А этот снимок – спустя буквально четыре месяца. Домрачева виртуозно совместила, казалось бы, несовместимое: коляску и биатлонную винтовку. К амплуа молодой мамы добавила статус опасного соперника.

Уже через четыре недели после рождения дочери Дарья вновь стала на лыжи и начала усиленно тренироваться.

Впрочем, камбэк удался не сразу. Затаив дыхание, болельщики следили за первой после возвращения гонкой. И не могли сдержать разочарования – именитая спортсменка финишировала лишь 37. В то, что сегодня белорусская биатлонистка вновь «выстрелит», пожалуй, мало, кто верил. На старте лидеру спринта Домрачева уступала почти 1,5 минуты. В биатлоне – разрыв колоссальный. В итоге триумфатор сочинских Олимпийских игр смогла подняться с 27 места на второе, удивив соперников, тренеров и болельщиков.

Горожане:

Я думаю, что это очень много труда ей стоило. И да, физически восстановление далось ей совсем нелегко. Поэтому втройне или в десять раз радостнее за нее!

Такая, знаете, за нее гордость и радость, что она совмещает приятное с полезным. Для меня это показатель сильной воли и духа человека.

Для меня это действительно подвиг, потому что я спустя год, как мне кажется, не достигла той формы, которая у меня была до беременности. Поэтому здорово. Мы очень рады, поздравляем.

В ее высокой скорости никто не сомневался, а вот за стрельбу серьезно переживали. Но сегодня Дарья закрыла все 20 мишеней!

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Я безумно раз за белорусских поклонников спорта, за Дашу, за ее семью, за дочь, за Уле-Айнера. Потому что это – фантастическое возвращение. И после того, как Домрачева три раза промахнулась в спринте, стартовала 27, значительно больше минуты уступая – это, конечно, настоящий спортивный подвиг и феноменальное возвращение.

Эта серебряная награда для нее, я думаю, большая победа.

И, конечно, для всех нас, тем более что 1 октября Даша родила ребенка, и так мало времени прошло после родов. Но фантастическое упорство, трудолюбие, одаренность – все это помогло Даше.

Сегодня тысячи белорусов мыслями были в австрийском городке. У экранов телевизоров, и будто бы вместе с Дарьей, проходили крутые виражи трассы и задерживали дыхание перед каждым выстрелом. А потом, когда настоящий, наш герой спорта и герой Беларуси, поднимался на пьедестал, – не скрывали искренних слез и эмоций. Через минуту после победного финиша социальные сети буквально «взорвались» от восторга и переполняющей гордости.

Сегодняшний день для нашей страны, без преувеличения можно назвать «днем спортивного триумфа». Арина Соболенко одолела соперницу из Нидерландов в решающем матче за выход в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации. Кстати, впервые в истории.

Перед выходом на корт девушек поддержал Александр Лукашенко. Настраивал на игру с учетом личного спортивного опыта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, не пришел вас учить, я, наверное, меньше в теннисе разбираюсь. Я просто пришел, чтобы вы не переживали. Не переживайте. Я не хочу сказать, чтобы вы вышли на площадку и про все забыли, это невозможно для спортсмена. Вы же вчера играли, какое волнение? Волнения быть не должно. Главное, не напрягайтесь. Сыграйте свою игру, как будто вышли на финальную, солидную такую тренировку.

Тебе мой совет – пытайся темп игры менять немножко. Вот у нее возьми: некоторые три-пять шедевров выдают за матч. Она вчера выдала семь за последний сет, это вообще невообразимо. В общем, главное, девчонки, не переживайте. Все преодолимо, поверьте моему опыту. Они не настолько сильны, чтобы у вас дома выиграть. Выходите на корт как хозяева. Для вас никого нет. Выиграли очко, зрители кричат – вы радуетесь.

Победа далась с трудом. Эмоции на трибунах накалились до предела – в нешуточном напряжении болельщиков теннисистки держали почти 1,5 часа. Поддержка в родных стенах тысяч белорусов, том числе и главы государства сделали свое дело.

Арина Соболенко смогла собраться и завершила матч яркой победой.

Арина Соболенко, член женской сборной Беларуси по теннису:

Столько поддержи, и ты ощущаешь это все, и это невероятный кураж. Я не знаю. Что сказать, у меня куча эмоций. Спасибо всем, кто поддерживал нас. Спасибо вам всем! Столько эмоций!

После сегодняшней виктории в силе духа молодых мам сомневаться не приходится.

Несколько дней назад о начале тренировок заявила еще одна именитая спортсменка – Виктория Азаренко.

После рождения ее сына прошло всего 1,5 месяца. Вероятно, еще один громкий триумф не за горами. Будем болеть за наших на неделе, и не только за этой.