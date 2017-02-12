Благодаря победе Арины Соболенко белорусские теннисистки прошли в полуфинал Кубка Федерации

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по теннису вышла в полуфинал Кубка Федерации.

В решающем матче спортсменка Арина Соболенко выиграла у соперницы из Нидерландов

и обеспечила общую победу сборной над командой этой страны. Поединок был невероятно напряженным. Поддержать теннисисток прибыл глава государства. Александр Лукашенко болел за девушек на трибунах. Соболенко не опускала руки весь матч, хотя не всегда игра была на ее стороне.

Однако на последней подаче спортсменка собрала всю волю в кулак. В итоге победа за нами.

Глава государства общался с теннисистками и перед началом этого игрового дня. На корт спортсменки выходили с пожеланием успехов от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно, не пришел вас учить, я, наверное, меньше в теннисе разбираюсь. Я просто пришел, чтобы вы не переживали. Не переживайте. Я не хочу сказать, чтобы вы вышли на площадку и про все забыли, это невозможно для спортсмена. Вы же вчера играли, какое волнение? Волнения быть не должно. Главное, не напрягайтесь. Сыграйте свою игру, как будто вышли на последнюю, солидную такую тренировку.

Тебе мой совет – пытайся темп игры менять немножко. Вот у нее возьми: некоторые три-пять шедевров выдают за матч. Она вчера выдала семь за последний сет, это вообще невообразимо.

В общем, главное, девчонки, не переживайте. Все преодолимо, поверьте моему опыту. Они не настолько сильны, чтобы у вас дома выиграть.

Выходите на корт как хозяева. Для вас никого нет. Выиграли очко, зрители кричат – вы радуетесь.