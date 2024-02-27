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Алексей Протас набрал 3 балла в матче НХЛ

27 февраля 2024 10:29
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Белорусский нападающий Алексей Протас второй раз в карьере набрал три балла в матче НХЛ и был признан первой звездой поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас набрал 3 балла в матче НХЛ-1

Команда Протаса «Вашингтон» победила «Отаву» – 6:2. На 7-й минуте отечественный форвард открыл счет, на исходе первого периода записал в свой актив ассистентский балл, а в середине второй 20-минутки отметился еще одной результативной передачей. После этой виктории «Вашингтон» поднялся на 9-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В активе Алексея Протаса 26 бомбардирских очков – 5 шайб и 21 результативный пас.

# Хоккей

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