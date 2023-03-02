«Дети Азии». Белоруска Полина Сивец взяла золото на дистанции в 3000 метров

Перенесемся в Россию, где продолжаются международные состязания «Дети Азии». Сегодня, 2 марта, все внимание сосредоточено на конькобежном спорте. Два вида соревновательной программы уже завершились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Шукалович, корреспондент:

Центром спортивной жизни в Кемерово сегодня является ледовая арена. Именно здесь свои соревнования проводят конькобежцы. К сожалению, на старте дня белорусы остались без медалей. В забеге на 1000 метров нам не повезло, добраться до пьедесталов не получилось. Но надежда увидеть наших спортсменов с наградами еще есть. В 11:00 стартовал забег на 3 000 метров. Участие принимала и лидер нашей команды – Полина Сивец. Для нее данная дистанция является коронной.

Как стало известно, на дистанции в 3 000 метров золото досталось Беларуси. Полина Сивец установила рекорд катка, преодолев три километра за 4 минуты 30 секунд. Отрыв от второго места – почти 15 секунд.