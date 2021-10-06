На чемпионате Европы по гандболу белорусская сборная проиграла Нидерландам

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу уступила в стартовом выездном матче квалификации чемпионата Европы-2022 команде Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале первого тайма белоруски играли наравне со своим оппонентками, но потом расслабились и упустили инициативу. Это позволило нидерландкам закончить первую 30-минутку в свою пользу.