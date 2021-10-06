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На чемпионате Европы по гандболу белорусская сборная проиграла Нидерландам

06 октября 2021 20:32
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу уступила в стартовом выездном матче квалификации чемпионата Европы-2022 команде Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На чемпионате Европы по гандболу белорусская сборная проиграла Нидерландам-1

В начале первого тайма белоруски играли наравне со своим оппонентками, но потом расслабились и упустили инициативу. Это позволило нидерландкам закончить первую 30-минутку в свою пользу.

На чемпионате Европы по гандболу белорусская сборная проиграла Нидерландам-4

Ситуация не улучшилась и после перерыва. Хозяйки продолжали давить и не предоставляли возможности нашим девушкам приблизиться по очкам. Итоговый счет встречи – 27:38.  

# Гандбол # Фотофакт

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