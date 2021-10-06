Алексей Пынтиков о победе над баскетболистами «Рубона»: в определённых вещах были сильнее соперника

Новости Беларуси. Состоялись еще три матча в рамках чемпионата Беларуси по баскетболу. В одном из противостояний третьего тура «Цмоки-Минск» (резерв) на домашней площадке сошелся с «Рубоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра была напряженной – витебские гости смогли навязать борьбу. Но минчане, лидировавшие большую часть поединка, одолели гостей. Финальный счет – 75:64. Самым ценным игроком резервного состава «драконов» стал Даниил Борисевич, заработавший для своей команды 23 очка. Эта третья подряд победа для минского клуба. С этим результатом подопечные Георгия Кондрусевича продолжают возглавлять турнирную таблицу вместе с «Борисфеном» и «Гродно-93», которые также не имеют поражений.

Алексей Пынтиков, ассистент главного тренера БК «Цмоки-Минск» (резерв):

Результат положительный – это самое главное. В таких играх абсолютно все получиться точно не может. Но выиграли, значит, в определенных вещах были сильнее соперника. Порадовало то, что в концовке при принятии решений в большинстве случаев поступали правильно. Наверное, это основное.