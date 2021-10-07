Саснович вышла во второй круг крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Александра Саснович пробилась во второй круг крупного теннисного турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска легко прошла более рейтинговую оппонентку. Представительница Колумбии Мария Осорио Серрано оказать достойного сопротивления не смогла. Счет по партиям – 6:0, 6:4. А вот в следующем матче нашу спортсменку ожидает очень непростое испытание. В 1/32 финала Саснович померится силами с победительницей US Open Эммой Радукану.