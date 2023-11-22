Женская сборная Беларуси по гандболу готовится к спаррингу со сборной России
Навязать борьбу одной из лучших команд мира – на это рассчитывает женская сборная Беларуси по гандболу. В преддверии товарищеских матчей с Россией журналистам удалось в неформальной обстановке пообщаться с тренером хозяек Валерием Певницким и игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, что учебно-тренировочный сбор уже начался, наставник вызвал 25 гандболисток. Большинство из них представляют белорусские и российские клубы. Последние матчи со сборной России были весной на «Кубке дружбы-2023». Там наша команда заняла обидное третье место, уступив серебро команде «Феникс» из Китая. Товарищеские матчи – хорошая практика для белорусок. Спортсменки из сильнейших клубов становятся наставницами для менее опытных исполнительниц.
Валерий Певницкий, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по гандболу:
Мы очень рады, что будем играть с Россией, так как можно натренироваться с сильным соперником, пусть даже в течение нескольких лет ему проигрывая. Зато потом – будем выигрывать у остальных. Мне хотелось бы, чтобы девочки, которые выступают за границей, подтянули молодежь, которая играет в чемпионате страны.
В планах увеличивать географию, привлекая новые страны: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.
Поединки против россиянок пройдут в минском Доме гандбола 25 и 26 ноября. Начало обоих матчей в 16:45.