Женская сборная Беларуси по гандболу готовится к спаррингу со сборной России

Навязать борьбу одной из лучших команд мира – на это рассчитывает женская сборная Беларуси по гандболу. В преддверии товарищеских матчей с Россией журналистам удалось в неформальной обстановке пообщаться с тренером хозяек Валерием Певницким и игроками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что учебно-тренировочный сбор уже начался, наставник вызвал 25 гандболисток. Большинство из них представляют белорусские и российские клубы. Последние матчи со сборной России были весной на «Кубке дружбы-2023». Там наша команда заняла обидное третье место, уступив серебро команде «Феникс» из Китая. Товарищеские матчи – хорошая практика для белорусок. Спортсменки из сильнейших клубов становятся наставницами для менее опытных исполнительниц.

Валерий Певницкий, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по гандболу:

Мы очень рады, что будем играть с Россией, так как можно натренироваться с сильным соперником, пусть даже в течение нескольких лет ему проигрывая. Зато потом – будем выигрывать у остальных. Мне хотелось бы, чтобы девочки, которые выступают за границей, подтянули молодежь, которая играет в чемпионате страны.