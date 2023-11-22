«Минчанка» провела встречу в рамках российской Суперлиги со «Спартой»

Волейболистки «Минчанки» в рамках российской Суперлиги в Нижнем Новгороде встречались с местной «Спартой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот матч носил принципиальный характер, поскольку команды соседствуют в турнирной таблице. Хозяйки поединка были настроены решительно. И несмотря на сопротивление гостевой дружины, во всех трех партиях верх взяла «Спарта» – 25:21, 25:20, 25:21.

Подопечные Ольги Пальчевской проиграли со счетом 0:3. Таким образом, «Спарта» поднялась на 11 место в таблице – на ее счету 7 очков, а «Минчанка» с 6 баллами теперь занимает 12 позицию.