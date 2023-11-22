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Плавание. Виктор Стаселович прошёл в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России

22 ноября 2023 14:24
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На чемпионате России по плаванию завершилась квалификация третьего соревновательного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плавание. Виктор Стаселович прошёл в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России-1

В полуфинал на дистанции 50 метров на спине пробился Виктор Стаселович. Он в отборе показал 9-й результат. В вечерней сессии будем переживать также за Григория Пекарского. Он поплывет финал стометровки баттерфляем. Напомним, накануне Илья Шиманович и Алина Змушко завоевали по серебру.

# Плавание # Виктор Стаселович # Фотофакт

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