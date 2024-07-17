Женская сборная Беларуси по футболу разгромила киприоток в заключительном матче отбора к ЧЕ-2025

Женская сборная Беларуси по футболу разгромила киприоток в заключительном матче группового этапа отбора к чемпионату Европы – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нас этот поединок турнирного значения не имел. Однако девушки отбывать номер не стали и отправили в ворота соперниц 5 безответных мячей. Подопечные Юрия Малеева дважды поразили цель в первом тайме и еще трижды во втором.

Юрий Малеев, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по футболу:

Девчонки показали где-то чуть лучше, где-то хуже, но свой уровень игры, тем самым доказали, что наш уровень повыше. Мы должны находиться в группе Б – там, где мы заслуживаем.

Таким образом, белоруски одержали победы во всех 6 встречах и не пропустили ни единого мяча. Это дало им право сыграть в плей-офф квалификации.