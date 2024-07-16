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Более 200 спортсменов – в Минске продолжается международный турнир по шахматам памяти Бронштейна

16 июля 2024 19:20
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В белорусской столице продолжается международный турнир по шахматам «Минск-2024», посвященный столетию Давида Бронштейна. Состав участников довольно представительный, борьбу ведут более 200 спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Более 200 спортсменов – в Минске продолжается международный турнир по шахматам памяти Бронштейна-1

Уже пройден экватор турнира, соревнования вступают в завершающую фазу. Претенденты на чемпионство определены. Отметим, из восьми лидеров двое представляют Беларусь. Это Вячеслав Зарубицкий и Михаил Спижарский. Среди участников есть и молодые шахматисты, и довольно опытные. Рахель Эйдельсон на соревнования приехала из Витебска. Она международный гроссмейстер, 8-кратная чемпионка Беларуси. И играет в шахматы уже 54 года.

Более 200 спортсменов – в Минске продолжается международный турнир по шахматам памяти Бронштейна-4

Рахель Эйдельсон, международный гроссмейстер:
Шахматы мне интересны тем, что мыслительный процесс присутствует, а потом соперника важно обыграть. Когда твоя идея побеждает идею другого человека – это приятно. Вот они меня привлекают красотой и борьбой. То есть мне еще не надоело. Я еще с удовольствием играю. Молодое поколение у нас, кстати, сейчас хорошее. У нас есть Лазавик – уже шахматист мирового класс, он уже борется с самыми сильными. Очень выросли юноши. Девушки тоже, думаю, подтянутся, они молодые. Тут почти вся сборная участвует в этом турнире.

До окончания соревнований осталось 4 тура. Победитель и призеры станут известны в субботу, 20 июля.

# Шахматы

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