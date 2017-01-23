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Женская сборная Беларуси по биатлону заняла шестое место на этапе Кубка мира в Антхольце

23 января 2017 06:21
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Новости Беларуси. В итальянском Антхольце завершился шестой в сезоне этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день прошли две гонки. В женской эстафете победу праздновали немки. Второе место у француженок, третьи – итальянки. Белорусский квартет в составе Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева показал шестой результат.

У мужчин комплект медалей был разыгран в гонке с массовым стартом. Победа досталась норвежцу Йоханесу Бё. Второе место у француза Кантена Фийон Майе, третье – у россиянина Антона Шипулина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Биатлон

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