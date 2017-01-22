Прямой эфир

Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванью собрал в Минске представителей восьми стран

22 января 2017 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители восьми стран принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Профессионалы уже идут на рекорды в ледяной воде Комсомольского озера. В соревнованиях заявлены участники в 13 возрастных категориях. Самым младшим еще не исполнилось 15 лет, а есть и настоящие старожилы.

Сергей, участник чемпионата (Россия):
Закаливание – это здоровье, в первую очередь. Когда начал плавать, лет пять назад, никаких простудных заболеваний не стало. Все хорошо, весело и бодро. Холодная вода – это здорово.

Если в 2016 году спортсменам хватило двух дорожек, то в этот раз их количество удвоили. Среди участников чемпионата не только профессионалы. Специально для начинающих – прорубь поменьше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам
21 января 2017 13:39

НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам

Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб
20 января 2017 07:34

Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб

ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам
20 января 2017 06:47

ХК «Динамо-Минск» на домашней площадке уступил аутсайдеру западной конференции – рижским одноклубникам