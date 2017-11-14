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Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет в Минске с командой из Эстонии

14 ноября 2017 13:13
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Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки готовятся к первому домашнему матчу Евроквалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет в Минске с командой из Эстонии-1

Встреча со сборной Эстонии пройдет 15 ноября на паркете столичного Дворца спорта и начнется в 18:00.

Напомним, что на сегодня сборная Беларуси занимает 12-е место в рейтинге ФИБА. Эстонки – на 80-й позиции. Ранее подопечные Натальи Трофимовой сыграли с польками и одержали уверенную победу – 70:62.

# Фотофакт # Баскетбол

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