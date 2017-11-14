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Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева пройдет в Минске 17 ноября

14 ноября 2017 12:43
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Новости Беларуси. 17 ноября в Минске состоится Международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционно состязания пройдут в формате «стенка на стенку».

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева пройдет в Минске 17 ноября-1

Ожидается приезд в белорусскую столицу борцов-классиков из России, Украины, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Польши. Беларусь на коврах представят две команды.

# Фотофакт # Греко-римская борьба

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