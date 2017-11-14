Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева пройдет в Минске 17 ноября

Новости Беларуси. 17 ноября в Минске состоится Международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционно состязания пройдут в формате «стенка на стенку».