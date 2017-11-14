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Александр Глеб рассказал о планах на будущее

14 ноября 2017 12:27
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В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Расскажите о своих планах на будущее.

Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА:
На первом месте семья. Заключил договор с «Матч ТВ». Для меня это что-то новое – в передаче участвую. Хочу пойти на тренерские курсы – в феврале начинаются. С футболом еще думаю – может, сезончик сыграть.

А как зритель вы собираетесь на Чемпионат мира съездить? Вам это интересно?

Александр Глеб:
Честно говоря, не было интересно куда-то ездить.

Вы ни разу в жизни не были ни на одном футбольном матче как зритель?
Нет, конечно, был. Но чтобы ездить куда-то за границу смотреть – такого не было.

# Белорусские спортсмены # Александр Глеб

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