Александр Глеб рассказал о планах на будущее

В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА.
Расскажите о своих планах на будущее.
Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА:
На первом месте семья. Заключил договор с «Матч ТВ». Для меня это что-то новое – в передаче участвую. Хочу пойти на тренерские курсы – в феврале начинаются. С футболом еще думаю – может, сезончик сыграть.
А как зритель вы собираетесь на Чемпионат мира съездить? Вам это интересно?
Александр Глеб:
Честно говоря, не было интересно куда-то ездить.
Вы ни разу в жизни не были ни на одном футбольном матче как зритель?
Нет, конечно, был. Но чтобы ездить куда-то за границу смотреть – такого не было.