Женская сборная Беларуси по баскетболу: несмотря на трудности и нововведения девушки творят историю

В 2007 году наши баскетболистки примерили «бронзу» чемпионата Европы, став первой и пока единственной сборной игровиков, поднявшейся на пьедестал топ-форумов. Тогда и началась яркая история этой команды. За почти десятилетие эти девушки еще много чего делали впервые и сумели доказать, что новшеств они точно не боятся.

К примеру, уже в 2008 году подопечные Анатолия Буяльского штурмовали олимпийский пьедестал и для дебютанта игр показали отличный результат. Белоруски тогда пробились в четвертьфинал, а там уступили хозяйкам Олимпиады – китаянкам. Тем не менее дома баскетболисток встречали с почетом.

Успехи команды быстро превратили девушек в звезд. И они вели себя соответствующе статусу не только на площадке, но и за и ее пределами. Речь не о какой-то звездной болезни и высокомерии. Наши баскетболистки одними из первых показали, что себя помимо прочего можно успешно рекламировать, а это на пользу всему виду спорта.

Откровенный календарь с игроками сборной всколыхнул отечественную спортивную общественность, а помимо этого была еще масса проектов, акций и мастер-классов, в которых простой болельщик мог узнать любимых спортсменок как простых людей.

В 2010 году наши баскетболистки привлекли внимание не только белорусских поклонников игры. На планетарное первенство в Чехию Левченко и компания отправились в платьях. Новая экипировка эстетически смотрелась прекрасно, но вот в плане практичности у многих не вызывала восторга. Тем не менее наши девушки достойно справились и с этим нововведением. И даже более того: на первом для себя чемпионате мира белоруски остановились в шаге от медалей.

Елена Леченко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Посмотреть назад, что могло быть. Я благодарна, что, во-первых, турнир прошел без травм, все здоровы, все нормально. Знаете, я все время говорю: все, что ни случается, все к лучшему.

В 2012 году сборной пришлось привыкать уже не просто к юбочкам и оборочкам. После 10 лет бессменного руководства команду покинул главный тренер Анатолий Буяльский. Новый коуч, литовец Римантас Григас, что естественно, принес новые требования, новую философию, и дружине пришлось буквально за пару месяцев притираться к новому рулевому, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Римантас Григас, бывший главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Когда играешь в чуть неполном большом зале, то ты не можешь проиграть. Я и девчонкам сегодня сказал, что мы никому не можем отдать свой дом, это наш дом.

Можно считать, что с задачей наши девушки вновь справились на отлично. С кучей травм и в условиях уморительных разъездов сборная тогда успешно преодолела квалификацию на Евро 2013 года.

Позже Анатолий Буяльский вернулся в сборную, а девушкам пришлось привыкать к еще одному новичку. Американка Линдси Хардинг стала первой натурализованной баскетболисткой в составе нашей сборной. Со временем игроки притерлись друг к другу, и вот сейчас Хардинг проводит на площадке едва ли не весь матч без замен, да и по результативности уступает лишь нашему лидерскому дуэту Левченко – Веремеенко.

И вот сейчас девушкам приходится всем вместе осваивать очередное нововведение: квалификационная схема, к которой давно привыкли, к примеру, футбольные сборные, пока не находит отклика в баскетбольной среде.

Анатолий Буяльский, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:

Большая часть основных игроков играет за рубежом. Кроме того, что должны приехать и сыграть, есть много причин, по которым кто-то задерживается, как сейчас Настя Веремеенко и Хардинг. Кто-то приезжает вовремя. Для нас это не очень удобно.

Что-то подсказывает, что и это испытание девушки с честью пройдут. Вот только одного они все никак не дождутся: нового баскетбольного зала. Своего, заслуженного. К его стенам привыкать им было бы в радость, но обещанного ждут уже даже не третий год.