Новости Беларуси. Биатлонистка Надежда Скардино стала чемпионкой Европы, выиграв гонку преследования на европейском первенстве в Тюмени. Надежда финишировала первой, несмотря на то, что стартовала пятой с отставанием от лидера - немки Надин Хорхлер. Однако все поменялось после первой стрельбы: Скардино не допустила ни одного промаха. По итогу Надежда сумела опередить всех конкуренток и финишировала первой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С победой Надежду Скордино поздравил Президент Александр Лукашенко. «Эту победу с нетерпением ждали многочисленные болельщики команды Беларуси по биатлону. Надеюсь, что твой успех придаст нашим спортсменам уверенности в своих силах перед стартами чемпионата мира. От всей души желаю тебе, твоим коллегам по команде, тренерскому штабу здоровья, удачи и новых побед!», - говорится в поздравлении.