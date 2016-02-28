Курьез на льду: хоккеист поймал шайбу под козырек шлема

Новости США. Инцидент произошел на одном из матчей НХЛ. Ирок Дэн Жирарди поймал шайбу под козырек прямо во время игры.

Хоккеист вытаскивал ее под взгляды изумленной публики. И, судя по кадрам, запечатленным на видео, спортсмен не расстроился и даже нашел в себе силу посмеяться над ситуацией.

Как сообщили в пресс-службе НХЛ, здоровью хоккеиста ничего не угрожает.

Тем временем видео курьеза на льду набирает популярность в Интернете. На странице НХЛ в Facebook фрагмент посмотрели 1,4 миллиона раз.