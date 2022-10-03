Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 завоевала бронзу Всероссийской студенческой лиги

По ходу турнира наши девушки выбили из дальнейшей борьбы одного из фаворитов розыгрыша – «Красную Пахру», со счетом 21:20. А вот в полуфинале последовало поражение от представительниц Находки. Тем не менее завершились состязания на победной ноте. В матче за третью ступень пьедестала белоруски были сильнее питерского ГУТИДа – 19:17. По итогам мужского аналогичного старта наши спортсмены стали пятыми.