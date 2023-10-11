Женская гандбольная сборная Беларуси сыграет против сборной России и звенигородской «Звезды»

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу под руководством Валерия Певницкого в Минске завершила учебно-тренировочный сбор. И теперь отправится в гости к звенигородской «Звезде». 13 и 14 октября наша дружина встретится со «Звездой» и со сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Валерий Певницкий уже определился с выездным составом. Из 26 претенденток в Россию поедут семеро девчат из национального чемпионата и девять легионерок. Наставник белорусок возглавил женскую сборную совсем недавно, но у него уже есть четкий план подготовки национальной команды. В краткосрочном периоде основная задача – переформатировать отношения внутри дружины, наладить дисциплину и создать институт старшинства. В долгосрочном периоде, а это четырехлетний цикл, будут решаться задачи результата. Впереди товарищеские матчи, где сборная проверит свои силы.

Валерий Певницкий, главный тренер женской национальной команды по гандболу:

В Москве ставим задачу, в общем-то, обыграться. Естественно, у клубной команды будем выигрывать, а у сборной России, как у нас почему-то принято говорить, дадим достойный отпор. «Звезда» – призер чемпионата России прошлогодний. Хорошие девочки в том плане, что они очень обыграны уже на уровне чемпионата России. То есть с опытом, постарше. Наши молодые гандболистки пока в нашем чемпионате играют на совершенно другом уровне – это будет хороший новый опыт. А сборная России, вы знаете, сейчас находится в том же состоянии, что и мы. Они ищут новые пути, приглашают в сборную молодых игроков на перспективу.

Отметим, что на сегодня в женском отечественном гандболе небольшая скамейка запасных, однако нынешние реалии дают возможность молодежи заявить о себе.