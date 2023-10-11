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Солигорский «Шахтёр» откроет сезон в российской волейбольной Суперлиге

11 октября 2023 13:35
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Солигорский «Шахтер» 11 октября откроет сезон в российской Суперлиге. На площадке Дворца спорта «Уручье» «горняки» сыграют с сильнейшим оппонентом легендарным казанским «Зенитом». Начало поединка в 17:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» откроет сезон в российской волейбольной Суперлиге-1

Андрей Марченко, доигровщик ВК «Шахтер»:
Будем стараться показать, на что мы способны. Во-первых, это прием, мы в последних играх неплохо принимали, защита. Это два основных. Мы такая более защитная команда. На самом деле у «Зенита» что ни игрок, то звезда, олимпийские призеры, чемпионы. Надеемся на то, что приедут все персонажи, все игроки «Зенита».

Солигорский «Шахтёр» откроет сезон в российской волейбольной Суперлиге-4

«Шахтер» в этом сезоне ставит перед собой задачу попасть в плей-офф данного турнира. Игра с «Зенитом» – это прекрасная возможность оценить свои возможности в борьбе с соперником высокого уровня.

# Волейбол # Фотофакт

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