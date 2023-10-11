Солигорский «Шахтёр» откроет сезон в российской волейбольной Суперлиге

Андрей Марченко, доигровщик ВК «Шахтер»:

Будем стараться показать, на что мы способны. Во-первых, это прием, мы в последних играх неплохо принимали, защита. Это два основных. Мы такая более защитная команда. На самом деле у «Зенита» что ни игрок, то звезда, олимпийские призеры, чемпионы. Надеемся на то, что приедут все персонажи, все игроки «Зенита».