Солигорский «Шахтёр» откроет сезон в российской волейбольной Суперлиге

Солигорский «Шахтер» 11 октября откроет сезон в российской Суперлиге. На площадке Дворца спорта «Уручье» «горняки» сыграют с сильнейшим оппонентом легендарным казанским «Зенитом». Начало поединка в 17:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорский «Шахтер» 11 октября откроет сезон в российской Суперлиге. На площадке Дворца спорта «Уручье» «горняки» сыграют с сильнейшим оппонентом легендарным казанским «Зенитом». Начало поединка в 17:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Андрей Марченко, доигровщик ВК «Шахтер»:
Будем стараться показать, на что мы способны. Во-первых, это прием, мы в последних играх неплохо принимали, защита. Это два основных. Мы такая более защитная команда. На самом деле у «Зенита» что ни игрок, то звезда, олимпийские призеры, чемпионы. Надеемся на то, что приедут все персонажи, все игроки «Зенита».
«Шахтер» в этом сезоне ставит перед собой задачу попасть в плей-офф данного турнира. Игра с «Зенитом» – это прекрасная возможность оценить свои возможности в борьбе с соперником высокого уровня.