Результаты белорусских теннисистов на международных турнирах

Белорусская теннисистка Александра Саснович в трех сетах уступила Беатрис Хаддад Майе в первом круге турнира категории 250 в Гонгонге. Девушки устроили настоящую битву, сражаясь за каждое очко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, вырвать викторию у Саснович не получилось. Хотя в заключительной партии она подавала на сет. Итоговый счет – 7:6, 3:6, 7:6 в пользу бразильской теннисистки. Девушки провели на корте 3 часа и 35 минут.

На еще одном китайском турнире продолжает свое успешное выступление Егор Герасимов. Он вышел в 1/8 финала челленджера в Шэньчжэне. В первом круге белорус в упорнейшем поединке победил Ли Ту из Австралии. Дальше Герасимов проведет матч против Теренса Атмана из Франции.

Ирина Шиманович не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире во Руане. В стартовом раунде белорусская теннисистка капитулировала перед испанкой Аленой Большовой – 4:6, 4:6.