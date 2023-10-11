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Юные спортсмены из Борисова завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали на открытом Кубке по плаванию

11 октября 2023 14:24
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Новости Беларуси. Целую россыпь медалей привезли из столицы воспитанники Борисовской школы олимпийского резерва. На открытом Кубке по плаванию ребята завоевали пять наград. Участвовали в турнире мальчики и девочки в возрасте от 10 до 14 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юные спортсмены из Борисова завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали на открытом Кубке по плаванию-1

Перед юными спортсменами стояла задача как можно быстрее проплыть дистанцию 50 метров на спине. Так, Александр Аскерко справился за 32 секунды. Этот результат принес ему золотую медаль. А первое место среди девочек заняла Анна Витришченко. Она прошла дистанцию за 34 секунды. Для нее это не первая победа. Плаванием девочка занимается уже более шести лет.

Юные спортсмены из Борисова завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали на открытом Кубке по плаванию-4

Анна Витришченко, воспитанница Борисовской СДЮШОР:
Мы готовились к этим соревнованиям, плавали короткие отрезки, делали сильные выходы, работали над техникой, над гребками. Я проплыла за 34,24 секунды.

Юные спортсмены из Борисова завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали на открытом Кубке по плаванию-7

Ирина Потапович, тренер-преподаватель Борисовской СДЮШОР:
Мы получили опыт, практику. Спасибо организаторам, был прекрасный турнир, очень много участников. Мы принимаем в нем участие каждый этап. Будем надеяться, что наши успехи в нем будут регулярными.

В копилке у борисовских спортсменов еще три бронзовых медали. Такие успехи – результат упорных ежедневных тренировок. В Борисове созданы все условия для занятия спортом. Плаванием в Борисовской СДЮШОР занимаются более сотни юношей и девушек.

# Плавание # Фотофакт

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