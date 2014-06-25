Новости России. В ночь с 26 на 27 июня по белорусскому времени Россия поборется за право выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу. Подопечные Фабио Капелло выяснят отношения со сборной Алжира.

Что нужно России, чтобы выйти в плей-офф?

1. России обязательно нужна победа над Алжиром.

2. Бельгийцы должны, хоть им и не принципиально, обыграть Южную Корею.

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Как никто другой, преданно и искренне, за российских футболистов в этот важный вечер будут болеть их семьи: родители, супруги и дети. Жена капитана сборной России Василия Березуцкого не скрывает: все матчи с участием супруга сильно сказываются на нервной системе.

Ольга Березуцкая, жена Василия Березуцкого (в интервью 7days.ru):

Я всегда гораздо больше переживаю за его здоровье, а уже потом за результат, который покажет сборная. А вообще, морально к чемпионату мы начали готовиться еще в начале этого года.

Ольга и Василий узаконили свои отношения четыре года назад. О том, что такое профессиональный спорт, Ольга знает не понаслышке. Девушка профессионально занималась синхронным плаванием. После спортивной карьеры Ольга подалась в шоу-бизнес, пела в группе «Винтаж».

В апреле 2010-го у пары родился сын Владимир. Сейчас Ольга занимается продюсированием, у ее свое танцевальное шоу «DancEmotion», в котором она не только продюсер, но и хореограф.

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Чета Березуцких не исключает, что сын свяжет жизнь с профессиональным спортом. Со следующего года Владимир Васильевич пойдет в футбольную секцию. А что будет дальше – время покажет.

Владимир, пожалуй, самый преданный болельщик российской сборной. Папа для него – самый лучший футболист в мире.

Ольга Березуцкая, жена Василия Березуцкого:

Я всегда хотела видеть в глазах сына, что папа для него герой, авторитет номер один. В определенном возрасте Вова это осознал. Сейчас он слушается папу беспрекословно. Но он у нас очень смышленый парень, понимает, где и с кем можно схитрить, чувствует границы дозволенного. Он сам, как психолог, иногда и нам может дать дельный совет.