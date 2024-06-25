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Жаркий день на ЧЕ: Франция может не выйти из квартета? Смотрите трансляцию Евро на СТВ

25 июня 2024 07:27
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На чемпионате Европы по футболу сегодня, 25 июня, насыщенный день. Состоится четыре матча. Путевки в плей-офф разыграют команды из групп C и D, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркий день на ЧЕ: Франция может не выйти из квартета? Смотрите трансляцию Евро на СТВ-1

В 18:15 на нашем телеканале смотрите противостояние Франции и Польши. Поединок важен в первую очередь для Мбаппе и компании, которые, как ни странно, еще не гарантировали себе одну восьмую финала. При определенных раскладах эта команда даже может не выйти из квартета. Так что она крайне мотивирована и настроена только на победу. Польша первой на этом Евро потерпела два поражения, потеряв все шансы на продолжение борьбы. Так что удел аутсайдера – попытаться сдержать атаки фаворита.

Жаркий день на ЧЕ: Франция может не выйти из квартета? Смотрите трансляцию Евро на СТВ-4

Не лишено интриги и второе противостояние, которое начнется в 21:30. Силами померятся англичане и словенцы. Родоначальников футбола устроит даже безголевой мир. Сопернику необходима победа.

# Футбол # Килиан Мбаппе

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