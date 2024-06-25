Жаркий день на ЧЕ: Франция может не выйти из квартета? Смотрите трансляцию Евро на СТВ

На чемпионате Европы по футболу сегодня, 25 июня, насыщенный день. Состоится четыре матча. Путевки в плей-офф разыграют команды из групп C и D, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 18:15 на нашем телеканале смотрите противостояние Франции и Польши. Поединок важен в первую очередь для Мбаппе и компании, которые, как ни странно, еще не гарантировали себе одну восьмую финала. При определенных раскладах эта команда даже может не выйти из квартета. Так что она крайне мотивирована и настроена только на победу. Польша первой на этом Евро потерпела два поражения, потеряв все шансы на продолжение борьбы. Так что удел аутсайдера – попытаться сдержать атаки фаворита.