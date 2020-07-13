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«Жаль, международных соревнований нет». В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон

13 июля 2020 17:07
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон. У мужчин на первой строчке финишировал хоккейный клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В заключительном, 10-м, туре подопечные Сергея Дроздова без проблем обыграли свой фарм-клуб – Минск–РЦОП. 9:0 по итогам первой встречи, 9:2 – во втором матче.

«Жаль, международных соревнований нет». В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон -1

К слову, чемпион страны на протяжении всей регулярки не потерпел ни одного поражения, лишь однажды сыграв вничью. Брестский «Строитель» стал вторым, на третьей строчке – хоккейный клуб «Гомель». Впереди у мужчин полуфинальные серии. 

«Жаль, международных соревнований нет». В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон -4

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:
Достигнута определенная цель в регулярном чемпионате и теперь будем дальше продвигаться. Жаль, международных соревнований нет для большего опыта. А так, в целом, все нормально. Молодежь есть перспективная, есть над чем работать им и постигать азы хоккея. Так что отмечать никого не буду, все в штатном режиме в работе идет. Так что все пока так.

«Жаль, международных соревнований нет». В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон -7

Чуть ранее основной этап чемпионата завершили женщины. Там на  первой строчке также представительницы клуба «Минск», «Ритм» из Гродно – второй, «Виктория» из Смолевичей – третья. Впереди у летних хоккеисток стадия плей-офф. Полуфинальные серии продлятся до двух побед. 

# Хоккей Беларуси # Сергей Дроздов # Фотофакт

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