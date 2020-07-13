«Жаль, международных соревнований нет». В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве завершился регулярный сезон. У мужчин на первой строчке финишировал хоккейный клуб «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном, 10-м, туре подопечные Сергея Дроздова без проблем обыграли свой фарм-клуб – Минск–РЦОП. 9:0 по итогам первой встречи, 9:2 – во втором матче.