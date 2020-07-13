Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал

Помимо разгрома брестским «Рухом»РЦОРа – 8:1, одной из интереснейших оказалась встреча столичного «Динамо» и «Минска». Накануне состоялся дебют новичков «бело-голубых» Силаса и Хващинского. Однако забитыми мячами парни не отличились. Автором единственного гола в матче стал Иван Бахар. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Кучука.

Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»: Нас любой результат – ничья или поражение – вообще не устраивал. Поэтому так складывался матч. Игра двух команд была очень строгой, знают толк в тактике. В исполнении двух команд тактически очень обученные команды. Очень хорошая игра.

Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:

«Динамо» – команда при Кучуке довольно закрытая. Когда «Динамо» забивает гол, соперникам уже крайне сложно вскрывать эту оборону и создавать моменты. В последних турах «Динамо» крайне мало пропускает, то есть больше одного гола в последних турах не пропускает.

У нас сегодня были неплохие моменты для того, чтобы сравнять счет. Выход один на один был, стандарты неплохо получались сегодня в атаке. Но чего-то не хватает.