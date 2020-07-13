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Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал

13 июля 2020 08:51
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Новости Беларуси. Завершился 17-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очередном круге было сыграно семь матчей.

Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал-1

Помимо разгрома брестским «Рухом»РЦОРа – 8:1, одной из интереснейших оказалась встреча столичного «Динамо» и «Минска». Накануне состоялся дебют новичков «бело-голубых» Силаса и Хващинского. Однако забитыми мячами парни не отличились. Автором единственного гола в матче стал Иван Бахар. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Кучука.

Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал-4

Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Нас любой результат – ничья или поражение – вообще не устраивал. Поэтому так складывался матч. Игра двух команд была очень строгой, знают толк в тактике. В исполнении двух команд тактически очень обученные команды. Очень хорошая игра.

Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал-7

Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:
«Динамо» – команда при Кучуке довольно закрытая. Когда «Динамо» забивает гол, соперникам уже крайне сложно вскрывать эту оборону и создавать моменты. В последних турах «Динамо» крайне мало пропускает, то есть больше одного гола в последних турах не пропускает.

У нас сегодня были неплохие моменты для того, чтобы сравнять счет. Выход один на один был, стандарты неплохо получались сегодня в атаке. Но чего-то не хватает.

Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал-10

Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал-12

В других матчах тура «Шахтер» одолел «Городею» – 4:1. БАТЭ на родном поле вничью сыграл с мозырской «Славией», а в противостоянии «Витебска» и «Немана» не было забито ни одного мяча.

Напомним, встреча брестского «Динамо» со «Слуцком» перенесена на 12 августа.

# Футбол Беларуси # Леонид Кучук # Андрей Разин # Фотофакт

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