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ЧБ по хоккею. «Металлург» и «Шахтёр» провели второй матч полуфинала

29 марта 2022 19:47
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Новости Беларуси. Свой второй полуфинальный матч в национальном хоккейном чемпионате провели «Металлург» и «Шахтер». Этот поединок, как и первый, проходил в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В воскресенье, 27 марта, хозяева уже добились победы. Тогда хоккеисты устроили настоящую шайбовую феерию. Гости уступили со счетом 4:7. В этот раз «горняки» намеревались взять реванш. Именно они и открыли счет. Случилось это на 12-й минуте первого периода. Во второй 20-минутке им вновь удалось поразить ворота «сталеваров», но хозяева без ответа не остались.

Итог матча «Металлурга» и «Шахтера» – 2:3.

ЧБ по хоккею. «Металлург» и «Шахтёр» провели второй матч полуфинала-1

В среду, 30 марта, третий матч проведут «Юность» и «Неман». Напомним, в активе минчан уже есть две виктории.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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