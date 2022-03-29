ЧБ по хоккею. «Металлург» и «Шахтёр» провели второй матч полуфинала

Новости Беларуси. Свой второй полуфинальный матч в национальном хоккейном чемпионате провели «Металлург» и «Шахтер». Этот поединок, как и первый, проходил в Жлобине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В воскресенье, 27 марта, хозяева уже добились победы. Тогда хоккеисты устроили настоящую шайбовую феерию. Гости уступили со счетом 4:7. В этот раз «горняки» намеревались взять реванш. Именно они и открыли счет. Случилось это на 12-й минуте первого периода. Во второй 20-минутке им вновь удалось поразить ворота «сталеваров», но хозяева без ответа не остались.

Итог матча «Металлурга» и «Шахтера» – 2:3.