Александр Центер о новом гоночном комплексе под Минском: привели в порядок бывший карьер

Александр Центер, председатель Наблюдательного совета группы компаний «А-100»:

Конечно, мы рассчитывали площадку попроще найти, ровный участок со всеми инженерными сетями, но, к сожалению, близко к городу нам такую площадку найти не удалось. Естественно, потому что здесь больше 20 гектар земли. Поэтому мы привели в порядок бывший карьер и сделали из него то, что вы сейчас видите. Я считаю, что это со всех сторон правильно и выгодно – и для города, и для ДОСААФ, для всех. И земля используется. Здорово!