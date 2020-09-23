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Александр Центер о новом гоночном комплексе под Минском: привели в порядок бывший карьер

23 сентября 2020 17:53
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Новости Беларуси. 23 сентября под Минском открылся комплекс с гоночными трассами мирового уровня. Проектом этого центра занималась компания «А-100», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После окончания строительства объект на безвозмездной основе был передан ДОСААФ.  

Александр Центер о новом гоночном комплексе под Минском: привели в порядок бывший карьер-1

Александр Центер о новом гоночном комплексе под Минском: привели в порядок бывший карьер-3

Глава компании Александр Центер подчеркнул, что инвестиции в спорт и детей – это залог стабильного развития нашей страны в долгосрочной перспективе.   

Здесь смогут принимать соревнования даже мирового уровня. Как выглядит новый комплекс с гоночными трассами под Минском

Александр Центер о новом гоночном комплексе под Минском: привели в порядок бывший карьер-6

Александр Центер, председатель Наблюдательного совета группы компаний «А-100»:  
Конечно, мы рассчитывали площадку попроще найти, ровный участок со всеми инженерными сетями, но, к сожалению, близко к городу нам такую площадку найти не удалось. Естественно, потому что здесь больше 20 гектар земли. Поэтому мы привели в порядок бывший карьер и сделали из него то, что вы сейчас видите. Я считаю, что это со всех сторон правильно и выгодно – и для города, и для ДОСААФ, для всех. И земля используется. Здорово!  

# Автомобильные гонки # Александр Центер # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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