Юрий Золотарёв о юниорском ЧЕ по академической гребле: будет жёсткая конкуренция, накал будет очень большой

Новости Беларуси. На предстоящих выходных в Белграде пройдет юниорский чемпионат Европы по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь представят 18 спортсменов, 9 из них – дебютанты. Наши ребята поспорят за награды в пяти классах судов.
Основные надежды связаны с женской восьмеркой, а также с парной двойкой, где выступит финалистка чемпионата мира до 18 лет Дарья Вырупаева в дуэте с Анастасией Русак.
Отметим, чтобы оказаться в списках выездного состава в Сербию, юным гребцам пришлось преодолеть два квалификационных старта – стать победителями и призерами турнира «Весенние грачи», а также преуспеть на первенстве страны.
Юрий Золотарев, старший тренер-преподаватель РЦОП по академической гребле:
Все наши экипажи ровные, если брать по раскладкам, по моделям, как они идут, они идут все в одних секундах в своих классах, поэтому здесь тяжело кого-то выделить, какой-то экипаж.
Мы готовы, настраиваем, что у нас будет жесткая конкуренция во всех классах.
Европа тоже засиделась дома, все без стартов. Только что прошла Европа до 23 лет. Когда коллеги вернулись, говорили: «Такого накала борьбы мы еще не видели, не встречали». Поэтому я думаю, что будет накал очень большой. Много стран заявилось уже, ждем окончательных итогов заявочных листов, чтобы посмотреть, с кем мы будем гоняться.
Белорусская делегация отправляется на чемпионат 24 сентября.
К слову, предстоящий континентальный форум является основным стартом в этом сезоне, поскольку мировое первенство, которое должно было пройти в Словении, отменили.