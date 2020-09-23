Юрий Золотарёв о юниорском ЧЕ по академической гребле: будет жёсткая конкуренция, накал будет очень большой

Беларусь представят 18 спортсменов, 9 из них – дебютанты. Наши ребята поспорят за награды в пяти классах судов.

Отметим, чтобы оказаться в списках выездного состава в Сербию, юным гребцам пришлось преодолеть два квалификационных старта – стать победителями и призерами турнира «Весенние грачи», а также преуспеть на первенстве страны.

Основные надежды связаны с женской восьмеркой, а также с парной двойкой, где выступит финалистка чемпионата мира до 18 лет Дарья Вырупаева в дуэте с Анастасией Русак.

Юрий Золотарев, старший тренер-преподаватель РЦОП по академической гребле:

Все наши экипажи ровные, если брать по раскладкам, по моделям, как они идут, они идут все в одних секундах в своих классах, поэтому здесь тяжело кого-то выделить, какой-то экипаж.

Мы готовы, настраиваем, что у нас будет жесткая конкуренция во всех классах.

Европа тоже засиделась дома, все без стартов. Только что прошла Европа до 23 лет. Когда коллеги вернулись, говорили: «Такого накала борьбы мы еще не видели, не встречали». Поэтому я думаю, что будет накал очень большой. Много стран заявилось уже, ждем окончательных итогов заявочных листов, чтобы посмотреть, с кем мы будем гоняться.